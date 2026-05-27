Un deceso por choque de motos a exceso de velocidad

Un fatal choque de motocicletas en la zona baja de Huixtla dejó como saldo a un joven sin vida y otro más lesionado, quien permanece hospitalizado.

Los hechos ocurrieron en la zona de Rancho Nuevo, por lo que las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes.

Se indicó que un menor de 17 años se desplazaba procedente del cantón Las Delicias, presuntamente a exceso de velocidad y al llegar a la entrada a Rancho Nuevo no se percató que salía otra motocicleta, manejada por Keny José “N”, de 20 años, registrándose el fuerte impacto.

Ante el reporte se trasladaron al lugar elementos de Protección Civil, quienes brindaron auxilio a los dos jóvenes, los cuales fueron trasladados de urgencia al hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Confirman muerte

Ante la gravedad de las lesiones que presentaba, Keny José falleció a pocas horas de su ingreso, por lo que personal de trabajo social dio parte a las autoridades competentes que abrieron la carpeta de investigación correspondiente.

Son varios los accidentes en los que se ven involucrados motociclistas en la zona baja de Huixtla, por lo que los habitan han pedido que se intensifiquen los operativos de vigilancia y preventivos; asimismo, que se obligue a los conductores a contar con equipo de seguridad.