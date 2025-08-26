Un deceso y 10 heridos en volcadura de combi

Una fatal volcadura de una combi del servicio de transporte colectivo, en el tramo carretero Siltepec-Motozintla, dejó como saldo a una persona sin vida y varios lesionados, en la demarcación del segundo municipio.

Fue a la altura de la comunidad Plan Grande en donde ocurrió el percance, presuntamente derivado de una falla en la unidad de pasaje.

Avería en la flecha

Se dio a conocer que la combi al parecer tuvo la avería en la flecha, la cual se quebró, esto hizo que el conductor perdiera el control y al no poder maniobrar el vehículo diera varias vueltas sobre el camino, quedando finalmente parado sobre las llantas.

Tras ello, se reportó la muerte de un pasajero y por lo menos 10 lesionados, por lo que de inmediato acudieron paramédicos de Protección Civil (PC) que les brindaron los primeros auxilios y los trasladaron a diferentes hospitales, principalmente al IMSS-Bienestar de Motozintla.

Ayuda

Elementos de las diferentes corporaciones policíacas acudieron para acordonar la zona; mientras tanto fueron iniciadas las investigaciones correspondientes para determinar las causas exactas del percance que también dejó daños materiales de alta consideración.

El cuerpo del fallecido, del cual no se proporcionaron datos de su identidad, fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para practicarle la necropsia de ley.

La unidad siniestrada fue levantada por una grúa para ser llevada a un corralón oficial, poniéndose a disposición de las autoridades ministeriales.