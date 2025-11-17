Un hombre se ahorca en viga de su casa

Un hombre fue encontrado ahorcado dentro de su vivienda de madera, al sur de Comitán, lo que movilizó a paramédicos, policías y peritos de la Fiscalía, pues familiares al realizar el hallazgo solicitaron el apoyo al número de emergencia.

Se trataba de un adulto de 50 años, quien vivía en una casa de madera y techo de lámina sobre la calle Las Galeras de la colonia Chichimá Concepción, a unos 400 metros del Cuartel Militar.

Fueron los propios familiares quienes realizaron el hallazgo de quien pendía de una soga al cuello y amarrada a la viga del techo, esto alrededor de las 17:50 horas del sábado.

Aún con la esperanza de que estuviera vivo, solicitaron el apoyo al 911 para que paramédicos le brindaran los primeros auxilios, pero al acudir una ambulancia de Protección Civil Municipal confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

El área fue resguardada por agentes de la Policía Municipal y de la Guardia Estatal Preventiva, para que elementos del Servicio Pericial de la Fiscalía de Distrito realizaran las diligencias y ordenaron el levantamiento del cadáver para trasladarlo al Semefo.

El asunto fue consignado ante un agente del Ministerio Público para que se integre una carpeta de investigación y se deslinden responsabilidades. Los familiares reclamarían los restos para darle sepultura conforme a sus costumbres.