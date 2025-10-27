Un hospitalizado y un arresto tras colisión

Un fuerte accidente entre dos motociclistas se registró en la esquina de la calle Abasolo y la avenida 18 de Marzo, en el barrio San Juan de la ciudad de Palenque, dejando como saldo una persona hospitalizada y otra detenida por elementos policíacos.

De acuerdo con testigos, el percance ocurrió cuando uno de los conductores —presuntamente bajo los efectos del alcohol— no respetó el alto obligatorio y se desplazaba a exceso de velocidad, impactando de lleno a otro motociclista que circulaba con preferencia sobre la avenida.

La fuerza del impacto provocó que ambos salieran proyectados y cayeran sobre la calle de concreto hidráulico, quedando tendidos a varios metros de distancia de sus motocicletas, las cuales resultaron con severos daños materiales.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal, así como de Tránsito y Vialidad, quienes aseguraron el área para evitar otro percance, mientras que paramédicos voluntarios brindaron los primeros auxilios a los lesionados.

Detenido

Uno de ellos fue trasladado al hospital general de la ciudad debido a las heridas y golpes múltiples, mientras que el otro, presunto responsable, no presentó lesiones graves y fue detenido por los agentes para su puesta a disposición ante las autoridades competentes.

Los vehículos involucrados fueron remolcados a un corralón en turno, mientras se lleva a cabo el deslinde de responsabilidades. Vecinos del lugar solicitaron mayor vigilancia en la zona, debido a los constantes percances que ocurren en este punto.