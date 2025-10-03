Un lesionado al colisionar vehículo contra un árbol

Una persona del sexo masculino resultó gravemente lesionada al estampar el vehículo que manejaba contra un árbol, esto sobre la 9.ª avenida Sur en las inmediaciones de la colonia Las Flores, en el municipio de Tapachula.

Se informó que el percance ocurrió en las primeras horas del jueves, cuando el conductor de un automóvil de color gris —que circulaba de sur a norte— tras cruzar el bulevar del Internado Número 11, presuntamente por el exceso de velocidad perdió el control y se impactó frontalmente contra un árbol.

La unidad quedó completamente destrozada en la parte del motor y se activaron las bolsas de aire, por lo que los daños materiales fueron totales.

Ante el fuerte estruendo, vecinos salieron a ver lo que había pasado y al percatarse del choque dieron aviso al 911.

Primeros auxilios

Paramédicos del Club de Auxilio y Rescate de Chiapas (Carch) y de Protección Civil se presentaron al lugar, en donde brindaron los primeros auxilios al lesionado, quien de inmediato fue trasladado al hospital regional.

Por otras parte, elementos de las corporaciones policiacas y de la Guardia Estatal de Vialidad se encargaron de iniciar las investigaciones relacionadas con el percance.

Asimismo, lo que quedó de la unidad fue levantado con apoyo de una grúa con plataforma y llevada a un corralón oficial para ser puesta a disposición del Ministerio Público.