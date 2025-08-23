Un lesionado al impactar colectivo a motociclista

Con diversas lesiones resultó un motociclista al ser impactado por una combi de la ruta Pemex Izquierda que presuntamente hizo corte de circulación en la colonia Santa Clara, al sur oriente de la ciudad de Tapachula.

Le cortan el paso

De acuerdo con testigos, la motocicleta Vento de color negro transitaba de norte a sur con preferencia de paso, cuando de manera repentina el colectivo salió de una calle lateral sin realizar alto total ni tomar las precauciones correspondientes.

El colectivero realizó el corte de circulación y embistió de lleno al motorista, provocando que saliera proyectado varios metros hasta quedar tendido sobre el pavimento.

Vecinos y transeúntes que presenciaron el accidente de inmediato solicitaron ayuda al número de emergencias 911, mientras algunos intentaron auxiliar al lesionado, quien presentaba visibles heridas en distintas partes del cuerpo.

Al lugar arribaron paramédicos de Protección Civil, quienes estabilizaron al herido y posteriormente lo trasladaron de urgencia a un hospital cercano ya que presentaba múltiples lesiones que requerían atención médica especializada.

Elementos de la Guardia Estatal de Vialidad tomaron conocimiento de lo ocurrido y procedieron a asegurar al chofer de la combi, poniéndolo a disposición de las autoridades ministeriales para que se deslinden responsabilidades.

Por otra parte, se informó que la aseguradora de la unidad del transporte público inició el proceso para cubrir los gastos médicos del motociclista y los daños materiales ocasionados, los cuales ascienden a varios miles de pesos.

El accidente generó momentánea congestión vehicular en la zona, pero tras el retiro de las unidades involucradas la circulación se normalizó.