Un lesionado grave en encontronazo carretero

Una persona lesionada y daños materiales valuados en miles de pesos fue lo que dejó como saldo un accidente carretero sucedido entre una unidad de transporte de la empresa Ómnibus Cristóbal Colón (OCC) y un camión de la empresa avícola Avimarca, en la demarcación de Ocozocoautla.

Unidad varada

El reporte fue proporcionado alrededor de las 07:35 horas, por lo que elementos de la Guardia Nacional se movilizaron a la vía de cuota Arriaga-Ocozocoautla, a la altura del kilómetro 76, donde la pesada unidad transportaba un montacargas y estaba detenida a un costado del camino, sobre la zona de acotamiento, debido a una falla mecánica.

De manera repentina, el transporte público tipo Sprinter chocó contra el camión varado.

Por el impacto la puerta del copiloto de la unidad de OCC se desprendió, quedando sobre el montacargas, mientras que un empleado de Avimarca que yacía sobre la cinta asfáltica checando el vehículo, resultó golpeado y acabó a un costado de la carretera.

Elementos de Protección Civil de Ocozocoautla, personal de Bomberos y de la Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio para brindar los primeros auxilios a los involucrados, revisando tanto a los pasajeros de la Sprinter como al chofer de la unidad de carga.

Herido

Informes oficiales indicaron que el herido fue identificado como Alfredo “N” (52 años), originario del municipio.

Los socorristas indicaron que presentaba diversas lesiones de consideración en las extremidades, así que fue trasladado al hospital para una valoración especializada pues estaba grave de salud.

En la escena permaneció el personal de auxilio vial para prevenir percances en la circulación, mientras que los pasajeros del transporte fueron llevados en un autobús de la línea Rápidos del Sur para que pudieran arribar a su destino.

Agentes de la GN se encargarán del proceso legal para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.