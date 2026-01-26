Un lesionado grave tras una violenta colisión

Un hombre resultó gravemente lesionado luego de un choque entre dos motocicletas registrado en la colonia Pakal Ná, en el barrio Linda Vista que se encuentra en el municipio de Palenque a escasos metros de una escuela secundaria, lo que generó alarma entre los vecinos de la zona.

Al hospital

De acuerdo con los primeros reportes, ambas unidades colisionaron de manera violenta, provocando que uno de los conductores saliera proyectado y quedara con diversas lesiones de consideración e inconsciente, tendido sobre la cinta asfáltica.

Personas que presenciaron el accidente solicitaron de inmediato el apoyo de los servicios de emergencia al número 9-1-1.

Rápidamente, al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron atención prehospitalaria al malherido individuo.

Después de realizarle una valoración inicial, los socorristas determinaron que era necesario su traslado de urgencia a un hospital debido a la gravedad de su estado de salud.

Toman conocimiento

Elementos de las corporaciones de seguridad también se presentaron al sitio para tomar conocimiento de los hechos e iniciar las investigaciones correspondientes, a fin de deslindar responsabilidades y esclarecer cómo ocurrió el aparatoso accidente.