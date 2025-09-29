Un muerto y cuatro heridos en accidentes de motos

Un adolescente fallecido y cuatro lesionados fueron el saldo de tres accidentes de motociclistas que se registraron el fin de semana en Comitán y Las Margaritas, lo cual movilizó a los cuerpos de emergencia.

Primer percance

El primer incidente ocurrió alrededor de las 21:00 horas del sábado sobre la carretera al Cuartel Militar, en donde un motociclista fue trasladado al hospital por paramédicos de Protección Civil (PC).

Esto luego de ser embestido por alcance por un Volkswagen Jetta de color gris, cuyo conductor circulaba en aparente exceso de velocidad.

Otro hecho

Durante la madrugada del domingo, dos motoristas más fueron atropellados en el bulevar Dr. Belisario Domínguez Sur en la intersección con la 1.ª calle Sur, por un automovilista que se dio a la fuga pero cuya salpicadera y placa delantera quedaron como evidencia.

Los dos lesionados fueron atendidos por PC Municipal y trasladados al hospital regional, en donde su estado de salud fue reportado como grave.

En ambos casos acudieron agentes de Tránsito y Vialidad Municipal para brindar atención médica, así como llevar a cabo los peritajes necesarios, al tiempo de consignar los percances ante un agente del Ministerio Público (MP) para deslindar responsabilidades.

Adolescente fallece

Dos jóvenes de 12 años circulaban a bordo de una motocicleta la tarde del domingo sobre el bulevar del Sol, en la entrada a la cabecera municipal de Las Margaritas, cuando el conductor perdió el control y se estampó contra una luminaria del camellón central.

En el lugar falleció uno de los adolescentes, en tanto que el segundo fue trasladado al hospital Básico Comunitario de la localidad, en donde su estado fue reportado como crítico.

Este accidente movilizó a los peritos de la fiscalía y a policías viales para realizar las diligencias y deslindar responsabilidades.