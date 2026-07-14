Un muerto y un malherido en un accidente de moto

En el tramo carretero La Gloria-Pujiltic, un fatal accidente dejó como saldo un motociclista sin vida y otro gravemente lesionado, movilizando a corporaciones de emergencia y seguridad que acudieron al lugar tras recibir el reporte a través del número de emergencias 911.

Al arribar al sitio, en la demarcación del municipio de Venustiano Carranza, paramédicos de Protección Civil encontraron a dos hombres involucrados en el percance, el cual aparentemente fue porque el conductor perdió el control del manubrio y derrapó.

Uno de ellos ya no presentaba signos vitales debido a las severas lesiones sufridas durante el impacto, mientras que el segundo aún luchaba por su vida, por lo cual recibió atención prehospitalaria antes de ser trasladado de urgencia al hospital de Venustiano Carranza.

Reporte médico

La víctima mortal fue identificada como Mauricio “N”, originario de la comunidad San Francisco El Calvito, quien perdió la vida de manera instantánea.

El herido responde al nombre de Pedro “N” (45 años), cuyo estado de salud fue reportado como delicado y permanece bajo atención médica.

La zona fue acordonada por elementos policiacos en espera del arribo del personal de Servicios Periciales y del Ministerio Público, quienes realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo).

De acuerdo con autoridades de Protección Civil, este tipo de incidentes viales continúa siendo frecuente en la región, por lo que reiteraron el llamado a los motociclistas para utilizar casco de protección, respetar los límites de velocidad y conducir con extrema precaución.

Lo anterior, especialmente durante la noche cuando es común que animales crucen la vía de comunicación y aumenten el riesgo de percances.

Las autoridades ya investigan la mecánica del accidente para determinar las causas que derivaron en esta nueva tragedia.