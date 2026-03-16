Un occiso y dos heridos en asalto a una familia

Durante la tarde del domingo, un violento asalto fue registrado en el nuevo libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez, el cual dejó como saldo una persona sin vida y dos gravemente heridas, lo que provocó una fuerte movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 13:54 horas a la altura del kilómetro 35, en las inmediaciones de la colonia Unidad Antorchista.

En ese punto, una familia se encontraba realizando labores de limpieza en un terreno cuando fue sorprendida por dos sujetos.

Violento atraco

Elementos policiacos se entrevistaron con Rocío “N” (34 años), quien relató que estaba trabajando junto con su esposo Alejandro “N” (39), sus cuñados Arturo “N” (40) y Magdalena “N”; además de sus dos hijos, menores de edad.

Según su testimonio, dos hombres se acercaron al grupo bajo el pretexto de preguntar sobre las condiciones del terreno y si la tierra era apta para realizar alguna construcción.

Uno de los individuos vestía camisa de manga larga de color celeste, gorra negra y lentes oscuros, mientras que el segundo portaba una camisa de cuadros verde, pantalón de mezclilla y cubrebocas.

Después de entablar una breve conversación, ambos sacaron armas de fuego y encañonaron a los integrantes de la familia para exigirles sus pertenencias, además de las llaves de un vehículo Renault Kwid que se encontraba en el sitio.

Al momento en que las víctimas intentaron resistirse al atraco, los delincuentes realizaron varios disparos. Como resultado, uno de los hombres perdió la vida en el lugar, mientras que dos personas resultaron gravemente heridas.

Tras perpetrar el ataque, los responsables huyeron con rumbo desconocido, lo que generó un operativo de búsqueda en los alrededores por parte de elementos policiacos.

Paramédicos acudieron para brindar los primeros auxilios a los lesionados, quienes posteriormente fueron trasladados de urgencia a un hospital de la capital chiapaneca.

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y dar con el paradero de los responsables.