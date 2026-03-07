Una aparatosa colisión múltiple deja seis heridos

Un aparatoso accidente carretero múltiple, suscitado sobre la vía Tuxtla-Chiapa de Corzo frente a la Prepa 5, saldó con seis personas lesionadas y daños materiales valuados en miles de pesos.

El reporte, proporcionado alrededor de las 19:10 horas, movilizó a elementos de la Guardia Nacional (GN) hacia el carril de poniente a oriente de la dirección mencionada.

Implicados

Al arribar al sitio, se informó que un transporte público foráneo de la ruta Tuxtla-San Cristóbal había colisionado contra un motociclista y posteriormente con un automóvil particular.

Como saldo de la colisión, seis personas resultaron lesionadas. Estas fueron auxiliadas por personal paramédico de la Cruz Roja Mexicana, quienes le brindaron la atención prehospitalaria.

Dama al hospital

Tras la valoración, solo una mujer resultó con lesiones delicadas y tuvo que ser trasladada a un nosocomio para recibir asistencia médica profesional.

Una hora más tarde, dos grúas con plataformas se encargaron de remolcar las unidades involucradas y fueron remitidas al corralón en turno.