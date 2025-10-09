Una lesionada en accidente de motocicleta y camioneta

Una mujer resultó lesionada y se registraron daños materiales cuantiosos debido a un aparatoso accidente ocurrido la tarde del miércoles sobre el bulevar Palenque-Pakal Ná, a la altura de la entrada de la colonia Maya Lacanjá, en el municipio de Palenque.

De acuerdo con los reportes preliminares, el percance se produjo cuando el conductor de una camioneta Nissan Estaquitas circulaba con dirección a Pakal Ná.

Al intentar ingresar a la mencionada colonia cortó el paso a una motocicleta que se desplazaba en sentido contrario hacia el centro de la ciudad.

El impacto fue inevitable, y la motocicleta terminó estampándose contra uno de los costados de la camioneta.

“Voló” por los aires

A consecuencia del golpe, la fémina que viajaba como acompañante del motociclista salió proyectada y cayó al pavimento, sufriendo una herida considerable en una de las extremidades tras golpearse con el faro del vehículo.

Vecinos y testigos del accidente alertaron a los números de emergencia. En minutos, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron al lugar para brindar la atención prehospitalaria a la lesionada, quien presentaba sangrado abundante.

Fractura

Aunque se reportó fuera de peligro, tenía una posible fractura en la pierna izquierda, la cual fue inmovilizada para que pudieran trasladarla al hospital.

Asimismo, elementos de la Policía Municipal y Tránsito del Estado acudieron para acordonar la zona, tomar conocimiento de lo sucedido y deslindar responsabilidades.

Las unidades involucradas fueron remolcadas al corralón en turno mientras se determina la responsabilidad del percance.