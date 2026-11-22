Una pareja que se desplazaba en una motocicleta fue atropella en Comitán cuando una automovilista no respetó la preferencia. La responsable huyó del lugar para evadir la responsabilidad.

En consecuencia, una ambulancia de Protección Civil llegó para que paramédicos brindaran los primeros auxilios a los lesionados, que tras su valoración no ameritaron el traslado al hospital.

Lo anterior ocurrió en la 5a. Norte en el cruce con 14a. Poniente, en el barrio de La Cueva. De acuerdo a testigos, un vehículo de color blanco que era conducido por una mujer fue quien provocó el atropellamiento, esto cuando no respetó la preferencia vial.

La conductora no se detuvo a apoyar a las personas que quedaron tendidas sobre el pavimento, optando por acelerar y huir para evadir la responsabilidad. Vecinos fueron quienes reportaron el hecho al 911.

Al lugar llegaron agentes de Vialidad y Tránsito Municipal para tomar conocimiento del percance, indicando a los afectados de acudir ante un agente del Ministerio Público para realizar la renuncia correspondiente.

Testigos indicaron conocer a la responsable y su domicilio, por lo que dijeron que acompañarían a los lesionados a realizar la denuncia para que responda por los daños y lesiones ocasionados.