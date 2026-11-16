Una mujer tendida al impacto de mototaxi

Una mujer herida, un mototaxi dañado y una motocicleta derribada fue el saldo de un aparatoso accidente suscitado la tarde del domingo al oriente del municipio de Cintalapa.

Todo parece indicar, de acuerdo a la mecánica del accidente, que un posible corte de circulación lo provocó.

Trascendió que minutos después de las 16:00 horas, vecinos del barrio Santa Cecilia reportaron el incidente ocurrido sobre el cruce de calles de las 7a. Sur y 7a. calle Oriente, en el cual estuvieron involucrados a una unidad del transporte público en modalidad de mototaxi y un motociclista.

En ese sentido, personal de Protección Civil se constituyó al lugar de los hechos para atender una mujer que permanecía tendida sobre la vialidad luego de salir proyectada al recibir el impacto de la unidad de renta, la cual quedó unos metros más adelante.

Tras lo anterior, elementos de Tránsito y Vialidad Municipal se entrevistaron con los conductores para determinar el deslinde de responsabilidades; mientras tanto, la lesionada fue trasladada al centro médico de la localidad para descartar heridas internas que pusieran en riesgo su integridad.