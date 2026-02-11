Una vez más, cae un vehículo a dren pluvial

Con lesiones leves, que no requirieron de traslado a un hospital, quedó el conductor de una camioneta tras sufrir un aparatoso accidente al salirse del camino y terminar incrustado en el dren pluvial de la 9.ª avenida Sur par vial de la ciudad de Tapachula.

El percance ocurrió durante las primeras horas del martes a la altura de la calle Lirios y bulevar del Internado Número 11, donde la unidad acabó prácticamente destrozada.

El conductor logró salir y fue auxiliado por paramédicos de Protección Civil (PC), quienes al revisarlo determinaron que no era necesario su traslado a un hospital.

Exceso de velocidad

Se dijo que se trataba de una Mitsubishi L200, color blanco, la cual era manejada al parecer a exceso de velocidad, por lo que la persona perdió el control del volante, abandonó la vía de comunicación y terminó dentro del desagüe.

De acuerdo con los reportes de las autoridades, el vehículo se consideró como pérdida total y fue necesario rescatarlo con el apoyo de una grúa, lo que tardó varios minutos mientras se realizaban las labores.

Elementos de la Guardia Estatal de Vialidad se encargaron de iniciar las investigaciones para determinar la mecánica exacta del percance.

En lo que va del año ya son cinco vehículos, entre ellos una motocicleta en donde sus ocupantes resultaron malheridos, que caen al dren con saldo de daños materiales por varias decenas de miles de pesos y diversos lesionados.