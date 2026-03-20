Únicamente daños en volcadura de colectivo

Una presunta falla en el sistema de frenos provocó la volcadura de una combi del transporte colectivo cuando se desplazaba en las inmediaciones de la colonia 18 de Octubre, al sur de Tapachula, dejando solamente daños materiales.

Elementos de las corporaciones policiacas y de emergencia se movilizaron ante el reporte del percance, aunque cuando arribaron solamente encontraron al chofer que resultó ileso.

Falla en frenos

Se dijo que al momento de ocurrir el percance, la unidad no llevaba pasajeros, lo que evitó un accidente mayor.

De acuerdo con las versiones del conductor, la combi tuvo una avería en el sistema de frenos y por este motivo perdió el control del volante y terminó volcando.

Personal de la Guardia Estatal de Vialidad se encargó de aplicar las sanciones correspondientes e iniciar las pesquisas.

Se dijo que es necesario que las autoridades de la Secretaría de Movilidad y Transportes del Estado realicen verificaciones de las condiciones en que operan los vehículos de transporte público de las diversas rutas.

Lo anterior debido a que constantemente se registran accidentes que han dejado hasta personas fallecidas.