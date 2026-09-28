Unidad con plataforma arrolla a adulto mayor

La tranquilidad en la calle de una colonia capitalina fue interrumpido por el estruendo de las láminas al chocar. El sitio del incidente fue en la Linda Vista Shanká.

De acuerdo a lo que fue reportado, con múltiples lesiones en sus extremidades terminó un adulto mayor luego de que un camión full con plataforma lo atropellara.

El reporte fue proporcionado alrededor de las 10:45 horas, por lo que al ser requeridos los elementos de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron sobre la calzada 3 de Mayo, entre las avenidas 24 de Octubre y 10 de Octubre.

Arrollado

Ahí, se informó que un camión full con plataforma se puso en reversa y terminó atropellando a un adulto mayor que se encontraba en el lugar.

Finalmente, la pesada unidad detuvo su marcha tras impactarse contra una camioneta Jac que se encontraba estacionada, la cual tiene patentes de circulación del estado de Tabasco.

En este sentido, personal paramédico de Protección Civil Municipal atendió al hombre mayor en desgracia y, posteriormente a ser revisado, lo trasladaron de urgencia a un nosocomio particular para recibir asistencia médica profesional.

Una hora más tarde, luego de los protocolos por los incidentes viales, una grúa con ancla se encargó del retiro de las unidades para ser remitidas al corralón en turno y proseguir con las investigaciones y definir responsabilidades.