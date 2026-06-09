Unidad de carga aplasta y mata a adulto mayor

Un adulto mayor de 65 años de edad perdió la vida luego de ser aplastado por una pesada unidad de carga sobre el carril de baja velocidad de la vía que conecta a la capital Tuxtla Gutiérrez con Chiapa de Corzo, aproximadamente a 300 metros de la entrada a la Zona Galáctica.

Fue alrededor de las 05:30 horas del lunes cuando automovilistas reportaron a los números de emergencias la presencia de una persona tirada con exposición de vísceras, a un costado de la carretera, lo que movilizó a cuerpos de seguridad y personal de socorro.

Atropellado

Al arribar, los equipos de auxilio localizaron a un hombre que estaba tendido bocarriba con evidentes signos de atropellamiento, confirmando que ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con información recabada en el lugar, de manera preliminar se presume que la víctima intentaba cruzar el carril lateral ubicado a un costado de la vía de comunicación cuando fue embestida aparentemente por un vehículo de carga cuyo conductor continuó su marcha.

El individuo no pudo ser identificado en el lugar de los hechos, debido a que no portaba documentos de identificación y ningún familiar acudió a reconocerlo. Entre sus pertenencias únicamente llevaba una bolsa con frutas y algunos objetos personales.

Semefo

Elementos de seguridad estatal se presentaron al sitio para acordonar el área y restringir el paso vehicular, mientras peritos especializados llevaron a cabo las diligencias correspondientes para reconstruir la mecánica del accidente y determinar las causas.

Posteriormente, personal pericial realizó el levantamiento del cadáver y después lo trasladó al Servicio Médico Forense (Semefo), donde permanecerá en espera de ser identificado en las próximas horas.

Hasta ayer por la mañana no se había emitido información oficial adicional sobre el caso, mientras las investigaciones permanecen abiertas para esclarecer los hechos y tratar de localizar al responsable.