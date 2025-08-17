Urge apoyo para el pequeño Liam

Liam Adiel Torres Hernández, de apenas dos años de edad, permanece internado desde el pasado 8 de febrero del 2025 en en el hospital del IMSS 5 de Mayo, su condición es reportada como delicada por lo que familiares han solicitado apoyo.

Liam es un bebé prematuro, situación que le ha provocado muchas dificultades: sufrió un derrame cerebral, tiene un soplo en el corazón, malformación en el paladar, encefalopatía hipóxico-isquémica, crisis epilépticas y displasia broncopulmonar.

Su condición neurológica es delicada, actualmente está conectado a un ventilador por una traqueostomía; además, se alimenta mediante sonda gastrointestinal.

Panorama complicado

Mercedes Guadalupe Hernández Ruiz, madre de Liam, ha solicitado el apoyo de la ciudadanía para su hijo que se encuentra en el área de pediatría, cama 3201.

Hernández Ruiz mencionó que el IMSS les está proporcionando el ventilador y el oxígeno para usar en casa, sin embargo, la familia vive en una ranchería en Tonalá, Chiapas, donde constantemente se va la luz por lo que temen que la salud de Liam se complique por estas interrupciones.

"Estoy solicitando apoyo económico para para cubrir sus gastos de insumos médicos, pañales y todo lo que necesita", expresó.

Insumos

La madre de Liam agradeció el apoyo de quienes de manera generosa se han acercado a ayudar a la familia, pero sobre todo al niño, quien continúa con su lucha para mejorar su estado de salud.

Destacó que lo que el pequeño necesita con urgencia son los siguientes insumos médicos:

Gasas

Guantes estériles

Sondas de aspiración infantil No. 8

Microdacyn

Cloruro de sodio

Agua inyectable

Toallitas húmedas

Pañales de bebé talla grande

Para ayudar

Contacto: Si deseas apoyar a Liam lo puedes realizar a travez de la siguiente cuenta:

4152314470121586

Cuenta Bancomer

Mercedes Guadalupe Hernández Ruiz o al número telefónico 961-514-68-84