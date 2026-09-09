Urvan con turistas cae a un barranco

Por lo menos 13 turistas resultaron con lesiones luego de que una Urvan de transporte turístico se saliera de la carretera y cayera a un barranco de aproximadamente 30 metros, a la altura del kilómetro 65 del tramo carretero Oxchuc-Ocosingo.

El percance se registró en las últimas horas de la noche del lunes cuando la unidad retornaba del municipio de Ocosingo con destino a San Cristóbal de Las Casas.

Desbarrancado

De acuerdo con los primeros reportes, el percance sucedió a la altura del kilómetro 65 del tramo carretero Oxchuc-Ocosingo, en la zona conocida como Chital, debajo de la localidad de Mukulwits.

La unidad era una camioneta Toyota perteneciente a la línea turística Nocu. Las versiones indican que el chofer habría perdido el control del volante, lo que provocó que abandonara el camino.

Tras caer al barranco, los gritos de auxilio de uno de los pasajeros alertaron a los lugareños, quienes acudieron en apoyo de las víctimas y después colaboraron con elementos de Protección Civil (PC) en las labores de rescate.

Los heridos recibieron los primeros auxilios y tras la valoración fueron trasladados al hospital básico comunitario de Oxchuc y a San Cristóbal de Las Casas.

Al lugar acudieron elementos de seguridad para las investigaciones correspondientes, con el fin de precisar las causas del accidente y deslindar responsabilidades en las próximas horas.

Las fuentes indicaron que los afectados eran turistas, sin que mencionaran su lugar de origen.