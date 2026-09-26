Urvan derrapa y se estampa en patrulla

Una unidad de transporte de pasajeros y una patrulla de la Guardia Estatal de Turismo protagonizaron un accidente sobre la carretera federal Palenque-Ocosingo, en el municipio de Chilón, donde únicamente se reportaron daños materiales y algunas personas con golpes leves.

El percance se registró cerca de la localidad de Maquinchab, en un tramo caracterizado por sus curvas y considerado de riesgo para los usuarios.

Las condiciones de la vía de comunicación, que se encontraba mojada, habrían influido en el incidente, aunque serán las autoridades las encargadas de determinar las causas precisas.

Perdió el control

De acuerdo con los primeros datos recabados, el conductor de una Urvan de pasaje, que cubría la ruta Salto de Agua-Palenque, circulaba por la zona cuando al llegar al sector de curvas habría perdido el control de la unidad y derrapado.

Terminó impactándose contra una patrulla de la Guardia Estatal de Turismo que se desplazaba en sentido contrario. El choque provocó daños materiales en los dos vehículos y generó momentos de tensión entre los ocupantes.

Por fortuna, los pasajeros y el chofer de la Urvan no resultaron lesionados. En tanto, los agentes policiacos sufrieron algunos golpes, aunque no fue necesario su traslado a un hospital.

Tras el accidente, los involucrados permanecieron en el sitio y dialogaron sobre lo ocurrido. Posteriormente, ambas partes habrían llegado a un acuerdo para resolver los daños y establecer el deslinde de responsabilidades al momento.

Las unidades fueron revisadas en el lugar, mientras se restablecía la circulación sobre este tramo de la carretera federal.