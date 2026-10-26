Urvan derriba poste al perder el control

En la capital chiapaneca, una unidad tipo Urvan terminó fuera de control y se impactó contra un poste de telefonía en la colonia Paso Limón. El choque dejó como saldo una persona lesionada y daños materiales, además de la caída de la estructura.

El percance se dio cerca de las 23:45 horas del sábado, en el cruce del bulevar Filiberto Mastuerzo y la calle Magnolia, a donde agentes de Tránsito y Vialidad Municipal acudieron para atender el reporte y verificar las condiciones en que se produjo la colisión.

Perdió el control

De acuerdo con los primeros informes, el chofer de la unidad perteneciente a una empresa privada, habría perdido el control al realizar una maniobra mientras circulaba a velocidad elevada. Esto provocó que se estrellara contra el poste, el cual no resistió el impacto y acabó derribado.

También dejó a una persona con diversas lesiones en las extremidades, por lo que fue necesaria la intervención de los cuerpos de emergencia. Socorristas arribaron y le proporcionaron los primeros auxilios, además de valorar su estado de salud.

Posteriormente, se determinó que no era necesario su traslado a un hospital, así que permaneció en el sitio.

Mientras tanto, policías de Tránsito hicieron las diligencias correspondientes y coordinaron las maniobras para retirar la unidad siniestrada. Aproximadamente una hora después, una grúa de plataforma remolcó la Urvan y la llevó al corralón en turno.

Con el retiro del vehículo, la circulación pudo ser nuevamente liberada en este sector.