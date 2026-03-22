Urvan evita impacto y sale del camino

Un accidente de transporte público movilizó a cuerpos de emergencia sobre el tramo carretero que conecta San Cristóbal de Las Casas con Teopisca, donde una Urvan se vio involucrada en un percance a la altura del sector conocido como El Aguaje.

El incidente ocurrió en la demarcación sancristobalense en una zona identificada por conductores como la curva de Los Doctores, antes de llegar al crucero de San Pablo.

Se dio a conocer que sucedió debido a que el chofer del colectivo evitó chocar contra un tractocamión, lo que hizo que saliera de la cinta asfáltica.

Tras el percance, un total de 12 pasajeros fueron atendidos en el lugar por presentar diversas lesiones, en su mayoría de carácter leve, sin que se reportaran víctimas mortales ni heridos de gravedad.

Auxilio

Elementos de Protección Civil Municipal acudieron de forma inmediata con unidades de emergencia para brindar atención prehospitalaria a los afectados, logrando estabilizarlos en el sitio.

Como parte de las acciones, uno de los lesionados fue llevado en condición estable al hospital del Issste, donde continuaría bajo observación médica.

La intervención de los equipos de rescate permitió controlar la emergencia sin mayores complicaciones, mientras autoridades realizaron las diligencias correspondientes para determinar las causas del accidente.