Urvan se desbarranca y acaba en la maleza

Una Urvan fue encontrada fuera de la carretera el martes en la mañana, luego de que aparentemente saliera de la carretera y se desbarrancara cuando circulaba por el tramo que comunica a El Jobo con Suchiapa.

Reporte al 911

El vehículo terminó entre la maleza cerca del kilómetro 11, en las inmediaciones de la conocida curva de Los Tres Potrillos, dentro de la demarcación del municipio de Suchiapa.

La unidad no portaba número económico y, de acuerdo con los primeros reportes, presuntamente era utilizada como vehículo particular.

Fueron automovilistas que transitaban por la zona quienes alrededor de las 09:10 horas se percataron de la presencia de la Urvan fuera del camino y solicitaron la intervención de las autoridades a través del número de emergencias 911, para verificar lo ocurrido.

Minutos después, los elementos de la Policía de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron al punto y localizaron la unidad abandonada.

Al realizar la inspección inicial, no encontraron personas en el interior ni al conductor en las cercanías del lugar, por lo cual se desconoce el estado en el que quedaron.

Causas desconocidas

Hasta el momento no se sabe qué circunstancias provocaron que el vehículo terminara varado al fondo del barranco en la espesa vegetación, por lo que las autoridades deberán determinar si se trató de una pérdida de control, una falla mecánica u otra situación.

En la vía de comunicación, justo en la orilla, fue localizada tirada la fascia delantera con la placa de circulación.

Tampoco se ha confirmado si alguna persona resultó lesionada durante el incidente. La Urvan fue puesta bajo resguardo y la remolcaron al corralón en turno, como vehículo abandonado en accidente de tránsito, mientras se llevan a cabo las diligencias correspondientes y se esclarecen los hechos.