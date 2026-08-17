Urvan se estrella contra un colectivo y vuelca

Cuatro personas resultaron lesionadas durante un aparatoso accidente de tránsito registrado sobre el bulevar Andrés Serra Rojas, a la altura de plaza Soriana Polifórum, en la capital chiapaneca, el domingo por la mañana.

De acuerdo con datos recabados, el hecho fue reportado aproximadamente a las 09:20 horas a los números de emergencias, por ello, agentes de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron al sitio mencionado para tomar conocimiento y brindar la ayuda necesaria.

Al llegar les dieron a conocer que una Urvan de la marca Toyota se desplazaba a velocidad moderada, pero de repente hubo un presunto corte de circulación el cual hizo que terminara estrellándose contra un transporte público en modalidad de colectivo de la ruta 51-02.

Del fuerte impacto, la combi acabó volcando sobre la carpeta asfáltica y como saldo hubo cuatro personas policontundidas de las extremidades, así que solicitaron la presencia de los cuerpos de socorro.

En minutos se constituyó una cuadrilla de paramédicos de Protección Civil Municipal que le proporcionó los primeros auxilios; luego de valorar a los lesionados, señalaron que únicamente una persona necesitaba ser llevada a un hospital para recibir asistencia médica especializada inmediata.

Por último, más tarde una grúa con plataforma se encargó de remolcar las unidades involucradas y fueron remitidas al corralón en turno en lo que se deslindan responsabilidades, además de liberar finalmente la circulación en la zona.