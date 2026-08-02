Va a cobrar la renta, pero halla muerto al inquilino

Un hombre fue hallado sin vida en el interior de un cuarto que rentaba al oriente de Comitán, lo que movilizó a paramédicos, policías y peritos de la Fiscalía para atender la emergencia.

Fue alrededor de las 18:00 horas que se reportó el incidente sobre la 3.ª calle Sur, entre 9.ª Oriente y libramiento Sur.

Deceso

El casero llegó a la vivienda de dos plantas para cobrar la renta del mes, pero al no responder el inquilino optó por forzar la entrada y abrir la puerta, encontrando al sujeto aparentemente inconsciente, por lo que solicitó el apoyo al número de emergencias 911.

Al lugar acudió una ambulancia del Sistema de Protección Civil Municipal, en donde paramédicos confirmaron la muerte del adulto debido a que ya no presentaba signos vitales.

El fallecido fue identificado con el nombre de Miguel “N” (50 años), quien vivía solo, por lo que el área fue acordonada para permitir que peritos de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra realizaran las diligencias y ordenaran el levantamiento del cadáver para trasladarlo al Servicio Médico Forense.

Las autoridades ministeriales quedaron en espera de familiares para que reclamarán los restos y puedan darle sepultura conforme a sus costumbres.

El asunto fue consignado ante un agente del Ministerio Público, quedando en espera de los resultados de la necropsia de ley que determinaría las causas del deceso.