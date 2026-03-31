Va a parar al hospital tras derrape en moto

Mientras circulaba a bordo de una motocicleta, un hombre de 45 años se accidentó durante la mañana del lunes al suroriente del municipio de Comitán, lo que movilizó a los cuerpos de emergencia para brindar auxilio al lesionado y trasladarlo al hospital.

Fue alrededor de las 11:00 horas que ocurrió el percance sobre la 6.ª avenida Oriente, frente a unas bodegas de materiales para la construcción.

La persona circulaba en una motocicleta cuando, de pronto, perdió el control y derrapó quedando malherido sobre la cinta asfáltica. Los testigos le proporcionaron la ayuda necesaria y solicitaron el apoyo al número de emergencias 911.

Al sitio se presentaron los paramédicos de Protección Civil Municipal para brindar los primeros auxilios al motorista que tenía lesiones en la pierna derecha y en el brazo izquierdo, siendo trasladado al hospital regional para su atención médica especializada inmediata.

Agentes de Tránsito y Vialidad Municipal llegaron para brindar el apoyo vial y resguardar la motocicleta en el corralón en turno, para que se deslinden responsabilidades en las próximas horas.