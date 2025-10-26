Va a visitar a su mamá y se ahorca en su sala

En las últimas horas de la noche del viernes, un hombre acudió a visitar a su madre y fue en su propia sala que decidió ahorcarse con una soga en la colonia Chiapas Solidario, ubicada en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

Elementos policiacos recibieron un reporte donde les mencionaban que una persona se había suicidado, por lo que rápidamente se movilizaron a la calle Chicozapote y avenida Los Limones.

Suicidio

De acuerdo con el reporte de las fuerzas del orden, el sujeto fue identificado como Fabián “N” (38 años) quien salió de su domicilio en la colonia Condesa para visitar a su mamá.

Luego de cenar con ella, presuntamente la mujer salió a hacer unos mandados.

A su regreso se percató que Fabián yacía pendiendo de una soga atada al cuello y amarrada con fuerza a la viga del techo de la sala.

Al lugar, arribaron una cuadrilla de paramédicos quienes le brindaron la atención prehospitalaria y tras la valoración se confirmó su deceso.

Una hora después, personal de la Dirección de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado hicieron las diligencias correspondientes y finalmente resolvieron no trasladar el cadáver del joven al Servicio Médico Forense (Semefo), dejándolo en el lugar para los servicios funerarios.