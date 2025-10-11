Van cuatro vehículos deportivos siniestrados

En el estado de Chiapas, el magno evento destacado este año sin duda alguna ha sido el arranque de la Carrera Panamericana que celebra su versión 75, en la cual han habido al menos cuatro percances.

Desafortunadamente en el inicio de este prestigioso evento en el municipio de Copainalá, el conductor del vehículo número 225 habría tomado una curva con mucha velocidad y acabó fuera de la carretera, quedando su unidad inoperante.

También, cuando la competición pasó por Cintalapa hasta los límites de Oaxaca, el vehículo con número 290 en una curva donde había una ligera corriente de agua derrapó y después se estrelló en las faldas del cerro.

Otros accidentes

A esto se sumó la colisión del automóvil deportivo número 287, que de igual forma el conductor perdió el control en una curva, volcó varias veces hasta finalizar con afectaciones severas en la estructura automotriz, fuera de la vialidad.

Los ocupantes tuvieron lesiones leves, siendo asistidos rápidamente por el personal de la competencia.

Finalmente, la unidad con logos T3 de igual manera en una curva se fue hacia la maleza al derrapar a alta velocidad. La vegetación permitió que disminuyera la marcha y no terminara volcando.

Todo esto fue al corte del quinto día de actividad de la gran Carrera Panamericana. Los pilotos tendrán que tener mayor precaución en el camino, por la temporada de lluvia que todavía no finaliza.