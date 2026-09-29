Varios lesionados y un muerto tras choque

Luego de que una unidad de transporte público se accidentara durante las primeras horas del lunes, un pasajero murió y varias personas resultaron lesionadas, esto en la carretera federal Palenque-Benemérito de Las Américas.

De acuerdo con los primeros reportes, se trató de una Urvan de la sociedad de transportes Pajchiltic que fue identificada con el número económico 010, que circulaba por esta vía federal.

Pérdida de control

El percance se dio a pocos kilómetros del crucero Río Chancalá. Por causas aún no determinadas, el conductor habría perdido el control de la unidad que salió de la vía de comunicación y acabó estampándose contra un árbol de ceiba.

El encontronazo provocó afectaciones severas en la carrocería y dejó a varios pasajeros heridos; además, un hombre que viajaba en la parte delantera, del lado derecho, recibió el mayor impacto y falleció en el lugar de los hechos.

Después del reporte, corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia acudieron al sitio para atender a los afectados y realizar las labores de rescate.

La zona fue acordonada y quedó bajo resguardo de las autoridades, a la espera de la intervención del Ministerio Público y del personal de Servicios Periciales.

Las autoridades realizarían el levantamiento del cadáver y las diligencias necesarias para determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades conforme a la ley.