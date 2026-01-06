Vecinos aseguran a par de presuntos ladrones

La reacción inmediata de vecinos y comerciantes permitió el aseguramiento de dos hombres presuntamente involucrados en un asalto a mano armada, ocurrido al sur de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas.

Los hechos se registraron sobre el Eje Vial 1, luego de que los sujetos intentaran escapar en una motocicleta y perdieran el control de la unidad.

Asalto

De acuerdo con versiones de testigos, los individuos habrían despojado a una persona de una mochila que contenía una fuerte suma de dinero en efectivo, en las inmediaciones de un centro comercial.

Tras el supuesto atraco emprendieron la huida a bordo de una motocicleta; sin embargo, durante la persecución cayeron sobre el pavimento, lo que facilitó que ciudadanos los alcanzaran y los retuvieran.

Minutos después arribaron elementos de la Dirección de la Policía Municipal, quienes aseguraron a los presuntos responsables y los pusieron bajo custodia.

En el lugar, los agentes llevaron a cabo las diligencias correspondientes y recabaron testimonios para integrar la carpeta de investigación por el delito de robo.

Detenidos

Las autoridades informaron que los individuos fueron identificados como José Luis “N” y Julio César “N”, originarios de Tuxtla Gutiérrez y del estado de Campeche, respectivamente.

Ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, instancia que determinará su situación jurídica conforme a la ley.

La Policía Municipal destacó la importancia de la colaboración ciudadana y exhortó a la población a reportar de inmediato cualquier hecho delictivo a los números de emergencias, evitando confrontaciones directas que pongan en riesgo su integridad.