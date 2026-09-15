Vecinos denuncian envenenamiento de mascotas

El hallazgo de varios animales muertos durante el fin de semana provocó alarma entre residentes del fraccionamiento Nuevo Chacamax, en el municipio de Palenque, quienes ahora mantienen bajo vigilancia a sus mascotas ante la posibilidad de que exista algún alimento contaminado en la zona.

Los habitantes dieron a conocer que al menos cuatro perros y gatos fueron encontrados sin vida en distintos puntos del fraccionamiento.

La situación generó inquietud debido a que, según los propios vecinos, existe la posibilidad de que los animales hayan ingerido algún alimento envenenado en la vía pública.

La preocupación aumentó entre las familias que acostumbran sacar a sus mascotas a caminar, pues temen que otros perros o gatos puedan consumir algún producto contaminado.

Piden investigación

Indicaron que el comité del fraccionamiento ya fue enterado de lo ocurrido y solicitaron que se dé seguimiento al caso para determinar qué provocó la muerte de los animales y si existe algún elemento que confirme la presencia de sustancias tóxicas.

Sin embargo, hasta ahora no hay un dictamen oficial que establezca que los ejemplares hayan sido envenenados de manera intencional.

Tampoco se ha confirmado que las muertes estén relacionadas entre sí, por lo que será necesario contar con estudios o una investigación formal que permita establecer la causa.

Mientras se aclara lo ocurrido, habitantes de Nuevo Chacamax recomendaron a los dueños evitar que sus animales de compañía deambulen sin supervisión y revisar cuidadosamente cualquier alimento u objeto que encuentren en calles y áreas comunes.

Por último, solicitaron la intervención de las autoridades para verificar la situación y, en caso de confirmarse la presencia de alguna sustancia tóxica, determinar cómo llegó al lugar y actuar conforme corresponda.