Vecinos son detenidos por exigir cooperación

Tres hombres y cinco mujeres, todos vecinos de un barrio al sur oriente de Comitán, fueron detenidos el jueves por la mañana por la Policía Municipal, luego de condicionar el tránsito vehicular sobre una calle por medio de una cooperación forzada, la cual según utilizarían para arreglar la vía que comunica hacia libramiento Sur.

Fue alrededor de las 10:00 horas que sobre la calle El Jordán en el barrio Bethel, en las inmediaciones del Cobach 10, varios vecinos se organizaron para iniciar un bloqueo-boteo presuntamente con la finalidad de reunir dinero y comprar arena y grava para la reparación del camino que se encuentra en mal estado.

Cooperación forzada

Para ello, se apostaron a los costados y con la ayuda de un lazo que atravesaron sobre la vía de comunicación detenían a las unidades que transitaban en la zona, para después pedir a los conductores un apoyo económico, lo que molestó a varios ciudadanos y reportaron el incidente al número de emergencias 911.

Al lugar llegaron agentes de la Policía Municipal y tras verificar que los vecinos se encontraban condicionando el paso por dicha calle, debido a que si los automovilistas no cooperaban no los dejaban pasar, detuvieron a ocho personas.

Fueron tres hombres y cinco mujeres arrestados, entre las detenidas se encontraban mujeres de la tercera edad, quienes fueron trasladados a la comandancia municipal acusados de ataques a las vías de comunicación, señalando que nadie tiene el derecho de condicionar el tránsito vehicular y mucho menos cobrar cuotas bajo presión.

Los detenidos fueron consignados ante un agente del Ministerio Público para que sea esta autoridad quien determine la situación jurídica de los detenidos y se deslinden responsabilidades.