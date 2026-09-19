Vecinos sorprenden a ladrón y lo detienen

La organización entre vecinos permitió detectar y retener a un joven que presuntamente intentaba abrir vehículos estacionados en calles del fraccionamiento Tikal, al poniente de la ciudad de Comitán, durante las últimas horas de la noche del jueves.

El movimiento inusual fue advertido por habitantes de la zona a través de las cámaras de vigilancia instaladas en el sector.

En las imágenes, los pobladores observaron a una persona del sexo masculino que recorría el lugar y aparentemente intentaba abrir las portezuelas de varios automóviles que permanecían estacionados.

Ante la sospecha de que pudiera tratarse de un intento de robo, los vecinos se movilizaron para ubicar al individuo, quien al percatarse de esto buscó un sitio donde ocultarse para evitar ser descubierto.

En su intento por pasar desapercibido, el señalado se refugió debajo de un automóvil, donde permaneció oculto mientras los colonos daban aviso a las autoridades municipales.

Situación jurídica

Minutos después, elementos de la Policía Municipal arribaron al fraccionamiento y localizaron al presunto delincuente. Procedieron a asegurarlo y posteriormente lo trasladaron a la comandancia.

El hombre quedó a disposición del juez calificador, autoridad que deberá determinar su situación jurídica conforme a los hechos reportados y a los elementos disponibles.

De manera preliminar se informó que permanecería detenido durante las siguientes 36 horas, mientras se determinaba el procedimiento correspondiente. Hasta el momento no se ha informado si alguno de los propietarios de los vehículos presentó una denuncia formal por daños o intento de robo.