Vecinos y bomberos controlan incendio

La rápida intervención de vecinos y elementos del Cuerpo de Bomberos evitó que un incendio registrado en una vivienda del barrio Santo Domingo, en el municipio de Cintalapa, se extendiera a otras áreas del inmueble y provocara mayores daños.

La emergencia ocurrió en una casa situada sobre la 4.ª Poniente, entre la 3.ª y 2.ª Sur, donde habitantes de la zona detectaron una columna de humo negro que salía del domicilio y dieron aviso a los servicios de emergencia.

Ante el temor de que el fuego avanzara, tres personas ingresaron a la propiedad y comenzaron a combatir las llamas con cubetas de agua, en un primer intento por contener la situación mientras llegaban los bomberos.

Minutos más tarde, los rescatistas arribaron con equipo especializado y desplegaron líneas de agua para controlar el siniestro y evitar que se propagara hacia otras partes del hogar.

Presunta falla eléctrica

De manera preliminar, se señaló que el fuego pudo haber iniciado a consecuencia de una posible falla eléctrica en un refrigerador; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada.

Aunque el incendio dejó afectaciones en algunos bienes que se encontraban dentro de la casa, no se reportaron personas lesionadas.

La intervención de los habitantes y de los “tragahumos” permitió controlar la situación, mientras se reiteró la importancia de revisar las instalaciones eléctricas y los aparatos domésticos para prevenir este tipo de incidentes.