Vehículo abandona la vía; dos lesionados

Dos personas resultaron con múltiples lesiones en las extremidades después de un aparatoso percance registrado la mañana del jueves en la vía de comunicación Tuxtla Gutiérrez-Berriozábal, a la altura del balneario New York.

El hecho movilizó a las corporaciones de emergencia y provocó la reducción del flujo vehicular en la zona durante varios minutos.

Salió del camino

El reporte fue emitido aproximadamente a las 09:25 horas, cuando automovilistas alertaron a Tránsito y Vialidad Municipal sobre un vehículo que había salido del camino.

Al llegar, los policías localizaron un Volkswagen Jetta con placas del estado de Chiapas, el cual se encontraba completamente fuera de la carretera, en el fondo de un desnivel cubierto de maleza y con visibles daños en la parte frontal.

De acuerdo con los primeros datos, el conductor habría realizado una mala maniobra mientras circulaba por la zona, lo que ocasionó que perdiera el control de la unidad y descendiera por el talud.

La brusca caída provocó que los dos ocupantes sufrieran heridas en brazos y piernas, por lo que solicitaron apoyo inmediato.

Primeros auxilios

Paramédicos de Protección Civil Municipal arribaron al sitio y brindaron atención prehospitalaria a los lesionados.

Luego de una valoración minuciosa, se determinó que las lesiones no ponían en riesgo sus vidas y no necesitaban traslado a un hospital, así que permanecieron en la zona bajo observación hasta que la situación fue controlada.

El vehículo, que quedó inutilizado y atrapado entre maleza, fue asegurado por los agentes viales en tanto se coordinaba el retiro.

Cerca de una hora después, una grúa logró remolcar la unidad que fue enviada al corralón correspondiente. Finalmente, la vialidad fue liberada y el tránsito volvió a fluir con normalidad.