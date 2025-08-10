Vehículo acaba dentro de negocio tras colisión

Daños materiales por varias decenas de miles de pesos fue lo que dejó como saldo un aparatoso encontronazo entre dos vehículos, uno de los cuales terminó incrustado en el interior de un negocio de pronósticos deportivos, en la colonia 16 de Septiembre de la ciudad de Tapachula.

Fue en la esquina de la 13.ª avenida Sur y 8.ª calle Oriente en donde ocurrió el percance cuando una camioneta de color negro, que se desplazaba de poniente a oriente, al llegar a la avenida no hizo el alto correspondiente y se registró el impacto contra una unidad de transporte público en modalidad de taxi, con número económico 0144.

Por ello, el conductor de la unidad particular perdió el control del volante y se fue a estampar al negocio de pronósticos deportivos, ubicado a un costado de un local de lavado de autos, en donde afortunadamente a la hora del percance —durante la madrugada del sábado— no había ninguna persona laborando.

Los dos involucrados, mientras tanto, resultaron con lesiones leves y crisis nerviosa, siendo revisados por paramédicos que determinaron que no había necesidad de que fueran traslados a un hospital, por lo que solo recibieron los primeros auxilios en el sitio.

Por otra parte, elementos de la Guardia Estatal de Vialidad se encargaron de iniciar el proceso relacionado con el percance, ordenando el levantamiento de los vehículos que fueron trasladados a un corralón oficial para ser puestos a disposición del Ministerio Público, en lo que se deslindan responsabilidades.