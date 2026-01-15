Vehículo blindado embiste a taxi local

Tres lesionados, un taxi destrozado y un vehículo blindado perteneciente a una corporación policiaca involucrado, fueron el saldo de un accidente vial la tarde del miércoles al sur-poniente del municipio de Cintalapa.

Aunque no hay versión oficial todo parece indicar que los uniformados se habrían pasado la preferencia.

Choque en cruce

Trascendió que minutos después del mediodía, vecinos del barrio Santo Domingo habrían reportado al número de emergencias 9-1-1 un percance de tránsito entre una unidad Rhino de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y un automóvil sedán, del servicio público en modalidad de taxi local.

Versiones extraoficiales señalaron que los pakales a bordo del vehículo con número 50256 transitaban sobre la 3.ª calle Poniente y al llegar al cruce de la 3.ª avenida Sur, la cual cuenta con preferencia, los oficiales se habrían pasado el alto y colisionaron contra el transporte con número económico 056, dejando a los pasajeros y al chofer lesionados.

Heridos al hospital

Por ello, fue el personal de Protección Civil (PC) quien brindó la atención prehospitalaria a Gloria “N” (52 años) y Claudia “N” (30), así como al conductor Jesús “N” (36). Tuvieron que ser trasladados al hospital IMSS-Bienestar.

Finalmente, personal de la Guardia Estatal Vial Preventiva se constituyó a la zona del incidente, donde conversaron con las partes involucradas para llegar a un posible acuerdo económico pues de lo contrario terminarían las unidades en el corralón en turno hasta que el juez competente determine el deslinde de responsabilidades conforme a la ley.