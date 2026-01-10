Vehículo de reparto termina en arroyo

Atascada y fuera de la vía federal fue como acabó una camioneta de reparto dentro del territorio del municipio de Jiquipilas. Todo parece indicar que una presunta distracción hizo que el conductor perdiera el control del volante y se fuera hacia un afluente.

Camioneta atascada

Trascendió que minutos antes de las 18:00 horas, usuarios del tramo carretero Cintalapa-Jiquipilas habrían reportado el percance sucedido antes de llegar al crucero conocido como El Chupamiel. En primera instancia señalaron que desconocían si habían lesionados.

Automovilistas que pasaban por la zona al ver el vehículo varado trataron de apoyar al chofer, el cual tuvo la suerte de que no cayera por completo al arroyo.

Indicó que todo se originó por una distracción, esto hizo que perdiera el control del volante para después salir de la vía de comunicación hacia la maleza, terminando en picada en el cuerpo de agua de donde ya no pudo salir por sus propios medios.

Rescatan unidad

Finalmente, el personal de la Guardia Nacional (GN) se aproximó para auxiliar al nervioso conductor y solicitar el apoyo del servicio de grúas con plataforma.

Más tarde, la camioneta con caja seca fue sacada del arroyo y rehabilitaron la circulación en la zona del accidente.