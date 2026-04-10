Vehículo embiste a moto y lesiona a pasajeros

Tres jóvenes que se desplazaban en una motocicleta resultaron lesionados, aunque no hubo necesidad de hospitalizarlos, al ser embestidos por un vehículo que se dio a la fuga, aunque posteriormente fue detenido por las autoridades unas cuadras más adelante.

Fue sobre la 4.ª avenida Sur y calzada Las Palmas, al sur de Tapachula, en donde ocurrió el percance que también dejó daños materiales por varios miles de pesos.

Se pasó la preferencia

Se dijo que los jóvenes iban en una motocicleta sobre la avenida, con preferencia en la circulación, cuando el conductor de un vehículo de color blanco al tratar de incorporarse los impactó.

Este último no detuvo su marcha, pero el sujeto fue aprehendido sobre la 2.ª avenida Norte y 15.ª calle Poniente.

En tanto, los heridos fueron atendidos en el lugar por paramédicos del Club de Auxilio y Rescate de Chiapas (Carch), quienes determinaron que a pesar de las lesiones que presentaban no requirieron de traslado a un hospital.

Elementos de la Guardia Estatal de Vialidad se encargaron de iniciar las investigaciones para determinar las responsabilidades, aunque se dijo que las partes involucradas llegaron a un acuerdo con la intervención de la aseguradora de la unidad y evitar así la consignación del conductor ante las autoridades del Ministerio Público.

Las instituciones viales insisten a las personas que manejan motocicletas que cuenten con el equipo de seguridad necesario, como los cascos de protección, ya que ante los percances esto puede evitar mayores daños.