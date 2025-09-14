Vehículo "fantasma" deja malherido a motorista

Una persona del sexo masculino terminó con múltiples lesiones luego de colisionar contra un vehículo mientras manejaba su motocicleta, esto durante la tarde del sábado al oriente del municipio de Cintalapa. Aparentemente se trató de un corte de circulación, el cual derivó en el lamentable percance.

Atienden reporte

Trascendió que minutos antes de las 16:00 horas, personal de auxilio activó una unidad médica para atender el reporte de un hombre que estaba malherido sobre la carretera Internacional y la 6.ª Oriente, el cual permanecía tirado con poca movilidad sobre la vía pública pues presentaba diversas lesiones.

Tras lo anterior, versiones extraoficiales señalaron que el motociclista circulaba con normalidad presuntamente sobre la 6.ª calle Oriente y en un intento de cruzar se estampó contra el vehículo, el cual al ver lo ocurrido se retiró velozmente con rumbo desconocido, sin que nadie pudiera observar sus características.

Traumatismo

Por último, el joven de 18 años de edad recibió los primeros auxilios por parte de paramédicos de Protección Civil, quienes después de valorarlo determinaron que era necesario trasladarlo al hospital del IMSS-Bienestar.

Más tarde circuló la información en la que supuestamente resultó con traumatismo craneoencefálico, por lo que necesitaba ser intubado para iniciar el proceso de atención médica especializada.