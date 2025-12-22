Vehículo se incendia frente a supermercado

Momentos de alarma se vivieron el fin de semana frente a la tienda Bodega Aurrerá, en el municipio de Huixtla, luego de que un vehículo particular se incendiara repentinamente mientras circulaba sobre la calle Manuel Negrete, a pocos metros de la avenida González Ortega.

Cortocircuito

De acuerdo con información preliminar, el incendio habría sido provocado por un posible cortocircuito, lo que ocasionó que el automóvil comenzara a arder en cuestión de segundos.

El conductor, identificado como José “N”, originario de Frontera Comalapa, logró detener la marcha y salir de la unidad a tiempo, poniéndose a salvo antes de que las llamas envolvieran por completo el vehículo de la marca Volkswagen.

El siniestro fue reportado cerca de las 13:00 horas, lo que generó la inmediata movilización de elementos de Protección Civil, quienes arribaron al sitio con unidades de ataque rápido.

Gracias a su oportuna intervención, el fuego fue controlado y sofocado, evitando que se propagara hacia otros automóviles estacionados o alcanzara el área comercial, donde se encontraban clientes y empleados.

A pesar de lo aparatoso del incendio, no se reportaron personas lesionadas; sin embargo, la unidad resultó como pérdida total, quedando reducida a chatarra.

Autoridades acordonaron el área de manera preventiva y llevaron a cabo las diligencias correspondientes para confirmar las causas del incendio, mientras exhortaron a los automovilistas a realizar revisiones mecánicas periódicas para prevenir este tipo de incidentes.