Vehículo se sale del camino y acaba en canal de agua

Una salida de camino de un vehículo particular dejó cuatro personas lesionadas en el bulevar principal de Chiapa de Corzo, a unos metros del monumento al Parachico.

De acuerdo con versiones oficiales, el conductor de una unidad color blanco circulaba en dirección de oriente a poniente sobre la entrada principal.

911 al auxilio

Sin embargo, durante el trayecto perdió el control de la misma, lo que provocó que se saliera del carril y terminara dentro de un canal.

Habitantes de la zona y automovilistas que presenciaron el incidente dieron aviso inmediato al 911, lo que movilizó a elementos de la Policía de Tránsito Municipal.

Al llegar confirmaron que había cuatro heridos, por lo que solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Los llevan al hospital

Paramédicos de Protección Civil Municipal acudieron al sitio para brindar la atención prehospitalaria. Tras la valoración, las víctimas fueron trasladadas a un hospital debido a las lesiones que presentaban.

Personal de Tránsito Municipal recabó datos y testimonios para iniciar el parte informativo.

Peritos a su vez realizaron la toma de fotografías y el levantamiento de indicios para integrar las diligencias correspondientes.

El vehículo fue remolcado y llevado al corralón, donde permanecerá mientras se deslindan responsabilidades.