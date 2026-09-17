Veloz automovilista vuelca en el libramiento

El exceso de velocidad, aunado a una mala maniobra, originó que un automovilista se estrellara contra las ballenas viales que dividen ambos carriles del puente vehicular del libramiento Sur, a la altura del bulevar Andrés Serra Rojas en la ciudad capital.

El hecho se registró alrededor de las 00:45 horas, por lo que elementos de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron al sentido de poniente a oriente de la vía rápida.

Velocidad excesiva

Ahí, se informó que un coche particular marca Volkswagen y con patentes de circulación del estado de Chiapas se desplazaba a exceso de velocidad.

Sin embargo, una mala maniobra del conductor del vehículo compacto originó que perdiera el control del volante y se estrellara contra las ballenas viales que dividen ambos sentidos. Posteriormente, el coche particular terminó volcando sobre la carpeta asfáltica.

A pesar de lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales valuados por miles de pesos.

Una hora más tarde, una grúa con plataforma se encargó de remolcar la unidad motriz particular y remitirla al corralón en turno para liberar finalmente la vialidad en el libramiento Sur capitalino.