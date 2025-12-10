Veloz motociclista sale proyectada contra el pavimento

Con lesiones considerables fue como quedó una persona del sexo femenino tras ser embestida por un vehículo la mañana del pasado martes, al sur poniente del municipio de Cintalapa.

Los primeros informes apuntan a que la falta de precaución y el posible exceso de velocidad derivó en el percance.

Trascendió que minutos después del mediodía, vecinos del barrio Guadalupe realizaron el reporte al número de emergencias 9-1-1, indicando que había sucedido un percance vial que involucraba a una persona con hemorragia abundante.

Asimismo, una motoneta estaba siniestrada y un vehículo se había dado a la fuga.

Herida en la cabeza

Elementos de la Guardia Estatal Preventiva se constituyeron a la 5.ª avenida Sur y 2.ª calle Poniente, donde tuvieron a la vista a una mujer herida a la altura de la cabeza, por lo cual pidieron el apoyo del personal de Protección Civil (PC) para valorarla y trasladarla hacia el hospital de la región.

De manera extraoficial se dijo que una combi transitaba sobre el carril preferente y de forma sorpresiva la veloz motociclista presuntamente se pasó la preferencia, recibiendo en el costado derecho un fuerte golpe que la proyectó hacia una de las aceras.

Finalmente, las autoridades permanecieron en la zona hasta esclarecer el contexto de la colisión y permitir que la unidad fuera retirada por el servicio de grúas o por familiares de la afectada, siendo así liberada la vía de comunicación.