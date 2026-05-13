Veloz trailero pierde el control y causa caos

Cuantiosos daños materiales y una intensa movilización de corporaciones de seguridad y auxilio, dejó como saldo la volcadura de un tráiler que transportaba rollos de papel sobre el libramiento Sur Poniente de Tapachula.

El accidente ocurrió durante la mañana del martes a la altura de una gravera, cuando la pesada unidad circulaba en el tramo que conecta de Viva México hacia la frontera con Guatemala.

Perdió el control

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor presuntamente manejaba a exceso de velocidad, situación que provocó que perdiera el control del tráiler y terminara volcado sobre uno de los costados de la carretera.

Tras el percance, varios rollos de papel salieron proyectados y quedaron esparcidos tanto sobre la cinta asfáltica como entre los matorrales cercanos, ocasionando además daños en un poste de energía eléctrica y otro de telefonía.

Esto generó preocupación entre automovilistas y habitantes de la zona. Elementos de seguridad arribaron al lugar para acordonar el área y prevenir otro accidente, debido a que parte de la carga obstruía parcialmente la circulación vehicular.

Asimismo, personal de la Guardia Estatal de Vialidad realizó las diligencias correspondientes para determinar las causas exactas del percance y coordinar el retiro de la unidad.

Pese a lo aparatoso, el chofer resultó ileso y únicamente presentó crisis nerviosa, por lo cual fue atendido en el lugar por cuerpos de emergencia sin que fuera necesario su traslado a un hospital.

Con apoyo de grúas, el tráiler y la mercancía fueron removidos horas más tarde para liberar completamente la vialidad. Trascendió que la empresa aseguradora de la unidad se haría cargo de cubrir los daños ocasionados por el accidente, los cuales ascienden a varias decenas de miles de pesos.