Tras derribar un poste de telefonía y uno de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) un vehículo terminó volcado, dejando daños materiales por varias decenas de miles de pesos y afectaciones en el servicio de luz y teléfono a un numeroso grupos de usuarios.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Las Palmas a la altura de calle Abetos, en la colonia Los Laureles, al sur oriente de Tapachula.

Estampado

Se dijo que el automóvil Volkswagen Vento, de color gris oscuro, circulaba de sur a norte cuando en la curva del monumento de la Armada de México, el conductor por el exceso de velocidad en que iba perdió el control y chocó primero contra el poste de Telmex y finalmente con el de la CFE, mismo que quedó prácticamente encima de la unidad.

Apoyo

Ante el reporte acudieron paramédicos de Halcones Rojos y del Grupo Carch, quienes brindaron auxilio al chofer que presentó lesiones, aunque no de gravedad.

Elementos de la Guardia Estatal Vial Preventiva hicieron acto de presencia para iniciar las investigaciones que permitan establecer la forma en que ocurrió el aparatoso percance.

Para el retiro de la unidad tuvieron que intervenir trabajadores de la CFE para asegurar que no se registrara ningún incidente mayor y permitir que con una grúa se llevaran el vehículo.

El conductor mientras tanto quedó a disposición de las autoridades que determinarían su situación jurídica por los daños ocasionados.