Vendía metanfetaminas en Pochimóvil; fue arrestado

En un operativo implementado en el municipio de Tumbalá, un hombre señalado de manera preliminar como presunto narcomenudista fue detenido en un operativo interinstitucional como parte de las acciones de seguridad desplegadas en la zona.

El individuo fue identificado como Carlos Daniel “N”, alias “el Charly”, quien —de acuerdo con los primeros reportes— sería conocido en el ámbito delictivo de la región.

Asimismo, trascendió que podría estar relacionado con el grupo denominado La Barredora, aunque esta versión deberá ser confirmada por las autoridades del Ministerio Público.

Recorridos de seguridad

La detención ocurrió en las inmediaciones del barrio Santa Bárbara, en la cabecera municipal, cuando elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) realizaban recorridos de seguridad.

Esto en coordinación con agentes de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM), personal de la Guardia Estatal Preventiva y elementos de la Policía Municipal.

De acuerdo con la información obtenida, los agentes ubicaron al sospechoso cuando se desplazaba a bordo de un Pochimóvil, presuntamente utilizado para sus actividades ilícitas.

Al percatarse de la presencia de los uniformados, habría intentado evadirlos, pero fue interceptado y asegurado.

Durante una revisión preventiva, los elementos localizaron entre sus pertenencias varias bolsas de nylon que contenían una sustancia con características similares a la droga conocida como cristal (metanfetaminas), además de dinero en efectivo y otros objetos.

Los artículos encontrados fueron asegurados por los elementos de seguridad para ser puestos a disposición de la autoridad competente, mientras que el detenido fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía de Justicia Indígena, con sede en el municipio de Yajalón.

Será la autoridad ministerial la encargada de realizar las investigaciones, determinar la naturaleza de la sustancia asegurada y definir la situación jurídica de Carlos Daniel “N”, conforme a los elementos reunidos durante el operativo.