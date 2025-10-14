Venezolano acaba atrapado en zanja

Momentos de tensión se vivieron el fin de semana en Palenque, luego de que un obrero de origen venezolano quedara atrapado bajo tierra tras el colapso de una zanja en la que trabajaba, como parte de una obra de drenaje ubicada en la avenida 5 de Febrero y esquina con calle Chiapas.

De acuerdo con testigos, el trabajador —identificado como Héctor David S. B. (27 años)— se encontraba al fondo de la excavación realizando labores de instalación cuando, de forma repentina, una parte del terreno cedió y lo cubrió parcialmente con tierra y piedra.

El derrumbe dejó al joven semiatrapado, con las piernas inmovilizadas y estaba en riesgo de asfixia.

Vecinos, compañeros de trabajo y transeúntes se unieron de inmediato al rescate, utilizando palas, cubetas y sus propias manos para remover el material y liberar al afectado.

Minutos más tarde arribaron elementos de Protección Civil (PC) Municipal, policías y paramédicos, quienes coordinaron las maniobras de salvamento y lograron sacarlo con vida tras varios minutos de esfuerzo continuo.

El trabajador fue trasladado de urgencia al hospital general de Palenque, donde recibió atención médica por lesiones en extremidades y signos de agotamiento.

Según el último reporte médico se encuentra fuera de peligro y en proceso de recuperación, aunque permanecerá bajo observación médica por algunos días.

Las autoridades municipales exhortaron a las empresas contratistas y cuadrillas de obra pública a reforzar las medidas de seguridad laboral, especialmente en excavaciones profundas, para evitar tragedias.